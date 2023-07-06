Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ

Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"ОФЗ перешли к консолидации, доходности уже учитывают ожидаемое ужесточения политики ЦБ, - пишет эксперт. - В среду доходность индекса RGBI скорректировалась на 3 б.п. - до 9,89% годовых, объем торгов существенно возрос - с 2 до 10 млрд руб. Напомним, что доходность ОФЗ находилась на максимумах с начала года из-за роста инфляционных рисков и ожидания начала цикла повышения ставки ЦБ (ближайшее заседание 21 июля)".

На взгляд аналитика, текущие доходности ОФЗ уже закладывают повышение ставки ЦБ, однако пока говорить о развороте тренда преждевременно. "В первую очередь, это связано с ситуацией с рублем, ослабление которого существенно повышает инфляционные риски, - считает Грицкевич. - Размещения Минфина также продолжают оказывать давление на котировки госбумаг. На наш взгляд, в отсутствии новых импульсов ослабления рубля котировки госбумаг будут консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидании решения регулятора 21 июля".

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