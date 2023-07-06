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Главная / Мнения аналитиков / Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ
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06 июля 2023 года 09:38
Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ
Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "ОФЗ перешли к консолидации, доходности уже учитывают ожидаемое ужесточения политики ЦБ, - пишет эксперт. - В среду доходность индекса RGBI скорректировалась на 3 б.п. - до 9,89% годовых, объем торгов существенно возрос - с 2 до 10 млрд руб. Напомним, что доходность ОФЗ находилась на максимумах с начала года из-за роста инфляционных рисков и ожидания начала цикла повышения ставки ЦБ (ближайшее заседание 21 июля)". На взгляд аналитика, текущие доходности ОФЗ уже закладывают повышение ставки ЦБ, однако пока говорить о развороте тренда преждевременно. "В первую очередь, это связано с ситуацией с рублем, ослабление которого существенно повышает инфляционные риски, - считает Грицкевич. - Размещения Минфина также продолжают оказывать давление на котировки госбумаг. На наш взгляд, в отсутствии новых импульсов ослабления рубля котировки госбумаг будут консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидании решения регулятора 21 июля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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