ЦБР может повысить ключевую ставку до 21 июля из-за сильного падения рубля - "Алор Брокер"

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 21 июля, учитывая сильное падение рубля, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Валютный рынок в среду негативно встретил информацию Минфина о том, что с 7 июля по 4 августа он вдвое снизит объем валютных интервенций в поддержку рубля в рамках бюджетного правила. Но эту новость не стоит трактовать исключительно как "медвежий" фактор для рубля. Снижение валютных интервенций говорит о том, что финансовое ведомство ждет увеличения нефтегазовых доходов, что благоприятно для российской валюты", - отмечает эксперт.

По мнению Антонова, бюджетное правило не в полной мере компенсирует снижение притока валютной выручки в страну из-за уменьшения стоимостного экспорта. Сейчас сопротивление по паре доллар-рубль расположено в районе 93 руб./$1, но оно может не остановить падение рубля.

"Мы ранее предупреждали, что если курс сумеет закрепиться выше 90 руб./$1, то спрос на валюту как средство сохранения сбережений резко вырастет, что и произошло. Учитывая сильное падение рубля, можно ожидать, что Банк России не станет дожидаться 21 июля, когда запланировано вынести решение по ключевой ставке, а повысит ее ранее. Причем дело не ограничится 0,5 п.п., не исключаем, что регулятор отправит ставку в двузначную область", - прогнозирует эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.