Возможен рост котировок акций ЛУКОЙЛа до 5760 руб. - ПСБ

Возможен рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" до 5760 руб., полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"ЛУКОЙЛ" на данный момент занимает на Мосбирже 1 место по объему торгов (5,3 трлн руб.), в разы опережая традиционных лидеров - Сбер (3,5 трлн руб.) и "Газпром" (1,5 трлн руб.). Компания как экспортер выигрывает от ослабления рубля, чем и обусловлен повышенный интерес к бумаге. Также довольно высокая рублевая цена на нефть в I полугодии 2023 года и продажа НПЗ в Италии настраивают на неплохие возможные дивиденды (более 500 руб.). Мы видим потенциал роста акций "ЛУКОЙЛа" до 5760 руб.", - пишет эксперт.

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