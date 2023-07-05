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Рубль упал к основным валютам по итогам среды, обновил минимумы с конца марта-апреля 2022 года

Москва. 5 июля. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль заметно подешевел к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов.

Курс доллара США составил 91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,82 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся к 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 99 руб./EUR1, подорожав на 1,76 рубля. Евро вырос до этого уровня впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,79 рубля - до 94,6 руб. Курс китайского юаня вырос на 20,9 копейки - до 12,54 руб. Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных парах по итогам торгов среды в условиях действия нескольких негативных факторов. Давление на рубль продолжают оказывать опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний.

Дополнительное давление на рубль оказывает решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правила, начиная с 7 июля. В сообщении ведомства говорится, что Минфин РФ с 7 июля по 4 августа планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 34,9 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 1,7 млрд рублей.

С 7 июня объем ежедневных продаж составляет 3,6 млрд рублей (в совокупности за месяц - 74,6 млрд руб.). Таким образом, ежедневный объем продаж в июле сократится в 2,1 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле на сумму 4,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило минус 30,3 млрд руб.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта вновь заметно подешевела как к доллару, так и к евро. Курс доллара второй день подряд обновлял максимумы с 28 марта прошлого года, в моменте доллар поднимался выше 91 руб. "Одной из причин продолжения ослабления рубля могли стать опубликованные сегодня данные Минфина, в соответствии с которыми объемы продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 июля по 4 августа сократятся более чем в 2 раза по отношению к предыдущему месяцу и составят 1,7 млрд руб. в день. Если говорить о зарубежных событиях, способных повлиять на рынок, то сегодня вечером будут опубликованы протоколы с прошедшего в июне заседания ФРС, а в пятницу в США опубликуют данные по безработице и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь", - говорит Беспалов.

"По данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 млрд (-26,4% гг); с начала года - 3 382 млрд (-47,0% гг). Базовые НГДИ в этом году заложены на уровне 8 трлн руб. Для компенсации выпадающих НГД Минфин продает юани и золото из ФНБ, а ЦБ зеркалирует эти операции, продавая на бирже юани. За пять месяцев Минфин получил из ФНБ 439 млрд рублей и еще порядка 70 млрд в июне (данных за июнь пока нет). Минфин прогнозирует, что в июле недобор НГД составит 4,5 млрд. Но с учетом недобора в июне (30,3 млрд) июльские изъятия из ФНБ составят 34,9 млрд. Это означает, что с 7 июля по 4 августа ЦБ будет продавать юани на 1,7 млрд рублей в день (3,6 млрд в предыдущий месяц)", - отмечает экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

"Российская валюта в среду снизилась по отношению к доллару США, который завершил основную торговую сессию на максимальных отметках с марта 2022 года. Сокращающийся профицит торгового баланса, а также повышенный спрос на валюту со стороны иностранного бизнеса, покидающего российский рынок, продолжают оказывать давление на рубль. Среди позитивных факторов, которые могут развернуть тренд: рост цен на сырье и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ путем повышения ключевой процентной ставки", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цена нефти марки Brent перешла к росту в ходе торгов в среду на заявлениях представителей Саудовской Аравии и ОАЭ.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысились на 0,56%, до $76,7 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI выросли в цене к этому времени на 3,18% по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $72 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости).

Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объем стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ).

ОПЕК+ продолжит заниматься проблемами и вызовами в области энергетики, действия организации станут более эффективными и прозрачными, заявил в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе выступления на 8-м Международном семинаре ОПЕК.

Выступая на том же мероприятии, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи призвал другие страны, включая потребителей, присоединиться к альянсу, и отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 июля на 79,3 копейки, до 90,338 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,62 копейки, до 98,4144 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 1,154 рубля по отношению к понедельнику и составил 90,3609 руб./$1. Во вторник торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 98,31 копейки относительно вторника и составил 90,4231 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 355,618 млн, из которых $322,943 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 032,675 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 59,77 копейки, до 98,4983 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 84,64 копейки, до 98,4983 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR636,794 млн, из которых EUR148,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR487,998 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась во вторник на 1 базисный пункт - до 7,35% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась также на 1 базисный пункт - до 7,32%, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,29% и 7,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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