Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 5 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 212 базисных пунктов - до 66,66% от номинала (их доходность снизилась на 32 базисных пункта и составила 9,49% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 76 базисных пунктов - до 71,11% от номинала (доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 8,62% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 42,07% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов - до 47,13% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 33,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 17 базисных пунктов - до 44,08% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 27,58% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 40,81% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 23,44% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 89,95% от номинала (его доходность выросла на 79 базисных пунктов и составила 58,32% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,5 базисного пункта, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение, отыгрывая ожидания новых повышений ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries к 18:05 мск составила 3,879% годовых по сравнению с 3,858% годовых на закрытие торгов накануне, показатель находится на рекордном уровне с начала марта.

В среду трейдеры ждут публикации протокола июньского заседания Федрезерва, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку. Протокол будет обнародован в 21:00 мск. Многие аналитики полагают, что протокол покажет консенсус среди руководителей ФРС относительно необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Также на эту неделю запланирована публикация данных о безработице в США за июнь. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.