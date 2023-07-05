Рынок акций РФ в среду просел вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2800п за счет ослабления рубля

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ в среду сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти и очередного ослабления рубля (доллар превысил 91 руб./$1), что удержало индекс МосБиржи выше рубежа 2800 пунктов. Также фактором поддержки выступили оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2805 пунктов (-0,1%), индекс РТС - 969,33 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,15 рубля (+1,97 рубля) - максимум с конца марта 2022 года.

Подешевели в среду акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Экономика России развивается лучше прогнозов, это вселяет надежду на решение поставленных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

Инфляция в России на начало июля составила 3,4% в годовом выражении и, по оценкам экспертов, не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он считает, что в 2023 году ВВП России прибавит более 2% при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, при этом драйвером роста выступает обрабатывающая промышленность благодаря процессам импортозамещения.

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2023 года составил 56,8 пункта, поднявшись с майского значения в 54,3 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ вторые торги подряд показывает невыразительную динамику, индекс МосБиржи вяло курсирует чуть выше отметки 2800 пунктов. Выраженная слабость рубля играет на руку экспортерам, однако слабый внешний фон и фактор дивидендных отсечек сдерживают восходящее движение.

На мировых площадках настроения в середине недели не отличались оптимизмом, виной чему стала очередная порция статистики из Китая за июнь, которая оказалась хуже прогнозов. В четверг инвесторы будут отыгрывать данные из протоколов июньского заседания ФРС, которые выйдут вечером в среду. Из важной статистики четверга интерес представляют данные ADP об изменении числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе, и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за июнь. В четверг стартует двухдневный финансовый конгресс Банка России, напомнил эксперт.

"Пока значимых поводов для уверенного выхода индекса МосБиржи из текущего боковика не просматривается. Умеренным драйвером к росту в июле может быть реинвестирование дивидендов, полученных под занавес дивидендного сезона. Наш прогноз на 6 июля по индексу МосБиржи - 2725-2825 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, торги на рынке акций РФ в среду прошли в режиме консолидации. Главной новостью локального рынка стал обвал курса рубля к доллару и юаню после публикации статистики Минфина РФ, зафиксировавшей в первом полугодии снижение нефтегазовых доходов госбюджета на 47%, до 3,38 трлн руб., что оказалось меньше плановых ориентиров правительства, отметила аналитик.

В лидеры роста вышел горнодобывающий холдинг "Мечел" (MOEX: MTLR) (+3,8%), так как девальвация рубля благоприятно сказывается на его экспортной выручке. Нефть вечером подросла на фоне заявления министра энергетики ОАЭ, что ОПЕК+ не позволит ценам сильно упасть. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 6 июля - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи остается выше 2800 пунктов, сохраняя возможность для дальнейшего продвижения вверх, однако для этого пока не хватает драйверов. Среди корпоративных событий можно выделить решение акционеров "КАМАЗА" (MOEX: KMAZ) (-1,2%) и "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-0,7%) выплатить дивиденды по результатам 2022 года. Поддержку акциям "Мечела" могли оказать новости конца июня о том, что Минфин РФ не обсуждает повышение НДПИ на уголь в IV квартале 2023 года.

В США индексы в среду снижаются перед публикацией протоколов июньского заседания FOMC, однако не исключено, что по ходу дня возобновятся покупки, так как настроения инвесторов в отношении монетарной политики ФРС во второй половине 2023 года по-прежнему умеренно-оптимистичные, отмечает Капустянский.

Рубль остается под давлением изменения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки и роста импорта. Дополнительным негативным фактором для рубля остаются значительные бюджетные расходы. Однако в случае активного восстановления нефтяных цен ситуация на валютном рынке может быстро измениться и рубль начнет корректироваться вверх, прогнозирует аналитик.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,6-1%) и США (индексы S&P500 и Dow просели на 0,1-0,2%, Nasdaq прибавил менее 0,1%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии снизился в июне до 52,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Июньское значение индекса стало минимальным с февраля. PMI сферы услуг, рассчитываемый Jibun Bank, опустился в прошлом месяце до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае.

В Китае сводный PMI и индикатор активности в сфере услуг опустились в июне до минимумов за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений.

Сводный индекс, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, упал до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае, PMI сферы услуг - до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Оба китайских индикатора остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

Эксперты Caixin отмечают, что китайские компании сферы услуг активизировали наём сотрудников и позитивно оценивают свои перспективы на ближайший год.

На нефтяном рынке вечером в среду цены подросли. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,58 за баррель (+0,45% и +2,1% накануне), августовская цена WTI - $71,86 за баррель (+3% к уровню понедельника).

Основные торги WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.

Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.

Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил в среду журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объем стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ), при этом спрос на авиакеросин сейчас на 1 млн б/с ниже допандемийного уровня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-6,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-4,4%, до 2,89 рубля), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,3%).

Акционеры ПАО "КАМАЗ" (-1,2%, до 202,5 рубля) на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля.

Выросли бумаги ПАО "Русс-инвест" (+39,9%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (+21,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+11%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+9,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+8,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+7,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,3%).

ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+0,2%, до 965 рублей), один из ведущих агрохолдингов РФ, закрыла сделку по приобретению у российских акционеров 50% акций ГК НМЖК, сообщается в пресс-релизе компании. "Русагро" направит свои усилия на развитие брендов НМЖК и полное раскрытие потенциала инвестиций. Сделка позволит НМЖК и "Русагро" реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также b2c продуктов. Безусловным приоритетом является сохранение надежной и эффективной работы группы НМЖК в рамках действующих контрактов, говорится в пресс-релизе. Сумма сделки не указывается.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,92 млрд рублей (из них 5,81 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,62 млрд рублей на акции "Магнита").