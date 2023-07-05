ИСПРАВЛЕНО: Акции Сбербанка, НОВАТЭКа и Совкомфлота могут стать лучшими инвестидеями в 2023г - "КИТ Финанс Брокер"

Акции Сбербанка, "НОВАТЭКа" и "Совкомфлота" могут стать лучшими инвестиционными идеями по итогам 2023 года, отмечается в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на 2П23.

"Геополитические риски в отношении Сбера ушли, - считают аналитики. - Банк смог адаптироваться и продолжил зарабатывать за счёт деятельности, ориентированной на внутренний рынок. По итогам 5М2023 по РСБУ банк заработал 589 млрд руб. и в мае 118,1 млрд руб., тем самым Сбер сохраняет траекторию прибыльности выше 100 млрд руб. в месяц. Чистый процентный доход увеличился за январь-май 2023 на 89% г/г, чистый комиссионный доход - на 30%. Расходы на резервы сократились на 80% и составили всего 38 млрд руб. При сохранении темпов роста чистой прибыли на прежнем уровне, по нашим оценкам, Сбер заработает по итогам 2023 прибыль в размере 1,4 трлн руб. Банк может выплатить дивиденды в размере 31 руб. при текущей дивидендной политике".

Аналитики закладывают в дивидендную модель выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. Соответственно, потенциальная дивидендная доходность по обыкновенным акциям оценивается в 12,9%, на "префы" - 13%. В связи с вышеперечисленным, эксперты инвесткомпании ожидают рост котировок обыкновенных акций Сбербанка в район 300 руб. Потенциал роста составляет 25%.

"Акции "НОВАТЭКа" фундаментально остаются одной из лучших историй на российском фондовом рынке в отсутствии прямых санкций и повышенного спроса на СПГ, - продолжают стратеги "КИТ Финанс Брокер". - Компания является альтернативой "Газпрома" после потери им газового рынка Европы. 20 июня глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщил, что компания заработает на 30% ниже рекордного 2022 года. Таким образом, чистая прибыль компании по итогам 2023 составит около 448,8 млрд руб. - это больше на 6,52%, чем в некризисный 2021 год. Справедливым значением P/E мы считаем 10,2-10,5х. По нашему мнению, целевой ориентир по акциям "НОВАТЭКа" составляет 1500 руб. Потенциал роста - до 20%, без учета доходности за счет выплаты дивидендов. Поддержку котировкам окажет рост цен на СПГ на фоне сохраняющегося спроса и, конечно же, девальвация рубля".

Что касается "Совкомфлота", то он, по мнению аналитиков, сохранит положительную динамику финпоказателей на фоне высоких показателей работы конвенционального танкерного флота и сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры и девальвации рубля.

"По нашим оценкам, за 2023 год "Совкомфлот" заработает $760 млн чистой прибыли. Таким образом, по форвардному P/E компания оценивается в 3,64х, при среднем значении с момента выхода на биржу - 17,5х. В связи с этим, мы считаем, что акции "Совкомфлота" имеют хорошую недооценку. Учитывая прогнозную прибыль за 2023 год, мы ожидаем дивиденды в размере 12 руб. на акцию. Потенциальная дивидендная доходность составляет 13,8%. Мы ожидаем роста акций "Совкомфлота" до 120 руб. Потенциал роста - до 38%, без учета доходности за счет выплаты дивидендов", - указывают эксперты.

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