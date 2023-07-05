"БКС МИ" рекомендует покупать акции XPeng с целью HKD55

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции производителя электромобилей XPeng и повышает целевую цену по бумагам на NYSE и на рынке H-акций на 22% - до $14 и 55HKD соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"XPeng 9 июня запустила предпродажи G6, а на 28 июня заказы превысили 35 тыс. Старт официальных продаж G6 состоялся 29 июня с розничной ценой от CNY 209 900, поставки доступны после запуска кроссовера. Цены варьируются от CNY 209900 до 276900. G6 от XPeng довольно скоро займет почетное место в ряду бестселлеров среди кроссоверов B класса в ценовой категории CNY 200-300 тыс. G6 обладает конкурентными преимуществами, в особенности - с точки зрения энергоэффективности, управляемости и умного вождения. Поставки G6 в 2023 году могут превысить 10 тыс. единиц, что позволит XPeng нарастить выручку, денежные потоки и другие финансовые метрики. Мы увеличиваем прогноз выручки на 2024 год на 11,6% до CNY 77,2 млрд", - пишут аналитики.

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