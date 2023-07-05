"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Uber до $48

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций Uber Technologies с $44 до $48 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Uber представила сильные результаты за I квартал 2023 года, - пишут аналитики. - Мы отмечаем рост в сегменте такси и новые рекорды рентабельности бизнеса доставки. Мы по-прежнему считаем компанию лучшей историей в секторе такси и доставки за счет диверсификации выручки и экосистемы на базе подписки Uber One, что должно сделать выручку компании более стабильной. Дополнительный драйвер роста - увеличение рекламной выручки. На наш взгляд, это поможет росту рентабельности компании в будущем".

Uber - американская технологическая компания, созданная в 2009 г. Бизнес Uber поделен на несколько сегментов, основные - Uber Ride (такси), Uber Eats ( доставка) и Uber Freight (логистика).

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