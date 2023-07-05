Рубль днем вновь обновил минимумы с конца марта-апреля 2022 года к основным валютам

Москва. 5 июля. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в среду; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием сразу нескольких негативных факторов.

Курс доллара США составил 90,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,7 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,76 руб./EUR1, подорожав на 1,63 рубля. Немногим позднее евро поднялся выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,67 рубля - до 94,47 руб. Курс китайского юаня вырос на 17,8 копейки - до 12,51 руб. Юань торгуется выше 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду возобновил активное снижение в основных парах после небольшого коррекционного укрепления по итогам предыдущих торгов. Негативное влияние на рубль продолжают оказывать опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний.

Дополнительное давление на рубль оказывает решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правилу, начиная с 7 июля. В сообщении ведомства говорится, что Минфин РФ с 7 июля по 4 августа планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 34,9 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 1,7 млрд рублей.

С 7 июня объем ежедневных продаж составляет 3,6 млрд рублей (в совокупности за месяц - 74,6 млрд руб.). Таким образом, ежедневный объем продаж в июле сократится в 2,1 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле на сумму 4,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило минус 30,3 млрд руб.

"По данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 млрд (-26,4% г/г); с начала года - 3 382 млрд (-47,0% г/г). Базовые НГДИ в этом году заложены на уровне 8 трлн руб. Для компенсации выпадающих НГД Минфин продает юани и золото из ФНБ, а ЦБ зеркалирует эти операции, продавая на бирже юани. За пять месяцев Минфин получил из ФНБ 439 млрд рублей и еще порядка 70 млрд в июне (данных за июнь пока нет). Минфин прогнозирует, что в июле недобор НГД составит 4,5 млрд. Но с учетом недобора в июне (30,3 млрд) июльские изъятия из ФНБ составят 34,9 млрд. Это означает, что с 7 июля по 4 августа ЦБ будет продавать юани на 1,7 млрд рублей в день (3,6 млрд в предыдущий месяц)", - отмечает экономист банк "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

"Российская валюта продолжает активно снижаться по отношению к доллару США. Сегодня рубль торгуется выше 90 - максимум с марта 2022 года. Российская валюта по-прежнему находится под давлением изменения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки и роста импорта. Дополнительным негативным фактором для рубля остаются значительные бюджетные расходы. В свою очередь, в случае активного восстановления цен на рынке нефти, ситуация на валютном рынке может быстро измениться, рубль начнет корректироваться", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цена нефти марки Brent замедлила снижение днем в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,1%, до $76,15 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI выросли в цене к этому времени на 2,16% по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $71,26 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости).

Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц принял участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.