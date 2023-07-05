Акции Сегежа групп получают спекулятивную поддержку от дивидендных ожиданий и курса рубля - "Велес Капитал"

Акции "Сегежа групп" получают спекулятивную поддержку от дивидендных ожиданий и курса рубля, отмечает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "Сегежи" продолжают обновление максимумов с сентября 2022 года без фундаментальных новостей. Накануне акционеры компании подтвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, но ранее глава "Сегежи" не исключил возвращения к дивидендам за 3-й квартал текущего года, что, очевидно, толкает акции выше. Кроме того, в I квартале текущего года более половины выручки компании пришлось на экспорт, что делает ослабление рубля потенциальным позитивным фактором для "Сегежи", - пишет эксперт.

С технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям "Сегежа групп" остаются позитивными и указывают разве что на сформировавшуюся перекупленность как на дневном, так и на недельном графиках, указывает Кожухова. Последнее, на взгляд аналитика, может спровоцировать нисходящую коррекцию с ближайшими целями 6 руб., 5,75 руб. и 5,56 руб. В остальном при закреплении выше сопротивления 6 руб. можно ожидать развития роста в район 6,30 руб., 6,50 руб. и 6,90 руб. главным образом на спекулятивных факторах и, следовательно, с высокой составляющей риска.

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