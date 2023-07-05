Пара доллар/рубль может взлететь к отметке 96 руб./$1 - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль может взлететь к отметке 96 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Курс доллара США к рублю на дневных торгах 5 июля поднялся выше психологически значимой отметки 90 руб./$1, - констатирует эксперт. - Одновременно с долларом дорожает юань. Главная причина этой динамики, на наш взгляд, связана с публикацией Минфином РФ статистики нефтегазовых доходов федерального бюджета за первое полугодие. Обнародованные данные зафиксировали сокращение показателя на 47% год к году, до 3,38 трлн руб. Напомним, что в бюджете РФ на текущий год плановые поступления от продажи углеводородного сырья заложены на уровне 8 трлн руб.".

Однако, если ситуация с нефтегазовыми доходами и ценами на нефть не улучшится во втором полугодии, они окажутся примерно 15-25% ниже планового показателя, считает Мильчакова. Дополнительный негатив для рубля, по мнению аналитика, создает ожидание повышение ставок ЕЦБ и ФРС в конце июля.

"Дальнейшее ужесточение монетарных условий будет способствовать укреплению доллара и евро к рублю. Мы полагаем, что рост пары USD/RUB может приостановиться на уровне в 91 руб./$1, однако, если от него не произойдет коррекции к 88, инструмент способен взлететь к отметке 96 руб./$1", - прогнозирует Мильчакова.

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