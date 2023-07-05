Прогноз для пары доллар/рубль на конец 3К23 повышен до 87 руб./$1 - Росбанк

Прогноз для пары доллар/рубль на конец 3К23 повышен до 87 руб./$1, сообщается в аналитическом материале Росбанка.

Ухудшение прогноза опирается на расширение премии за риск РФ из-за геополитических событий конца июня, а также более выраженный дефицит валютной ликвидности, отмечают аналитики.

"Отсутствие требований по репатриации экспортной выручки понижает роль фундаментальных показателей (СТО, торговый баланс), ставя во главу вывод капитала компаниями и физлицами, - указывают эксперты. - Сужение периметра для ведения валютных счетов внутри России вкупе с ростом мировых процентных ставок и геополитической напряженностью вокруг РФ повышает стимулы для вывода капитала".

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