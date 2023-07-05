"Финам" повысил целевую цену акций Snap до $10,7

"Финам" повысил целевую цену акций Snap Inc. с $9,2 до $10,7 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Потенциал снижения акций составляет 10,5% от текущих уровней.

"Snap уже второй год в достаточно сложном положении. В прошлом году ухудшение глобальной макроэкономической ситуации и замедление глобального рынка рекламы в значительной мере негативно повлияли на бизнес Snap. В этом году пока улучшений не наблюдается. После публикации отчета за 1Q акции Snap обвалились на 30% за несколько торговых сессий, хотя после сполна отыграли падение. Уже через 2 недели компания опубликует отчет за II квартал, но каких-либо надежд мы не него не возлагаем", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Snap - американская компания, создатель приложения Snapchat. Целевая аудитория представлена поколением Z. Основным источником выручки для Snap является реклама.

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