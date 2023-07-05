Наиболее вероятным краткосрочным сценарием является колебание курса в пределах 87,5-90,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным краткосрочным сценарием является колебание курса в пределах 87,5-90,5 руб./$1 при сохранении сложившихся макроэкономических показателей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта вернулась к падению во вторник после слабого укрепления понедельника. Курсы валютных пары USD/RUB и EUR/RUB составили 89,18 руб./$1 и 97,24 руб./€1 к закрытию торгов, - отмечают аналитики. - Фундаментальных факторов к существенному усилению национальной валюты в ближайшее время нет, на рубль продолжают оказывать давление повышенные расходы бюджета и установившиеся с апреля низкие цены на нефть. По нашим оценкам, наиболее вероятным сценарием выглядит колебание курса в коридоре 87,5-90,5 руб./$1 при сохранении сложившихся макроэкономических показателей".

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