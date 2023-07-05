ПСБ рекомендует покупать акции Московской биржи с целью 160 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 160 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

"Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года увеличился на 32,4%, до 97,3 трлн рублей с 73,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с маем 2023 года объем торгов вырос на 3,2%, с 94,2 трлн рублей. В январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 5,2%, до 553,2 трлн рублей с 583,5 трлн рублей. Результаты год к году на фоне низкой базы показывают уверенный рост, но и по сравнению с маем 2023 года отмечается положительная динамика на большинстве рынков, кроме денежного", - пишут эксперты банка.

Они считают, что операционные результаты создают хороший задел для увеличения комиссионных доходов биржи во 2К23, и рекомендуют ее бумаги к покупке с таргетом 160 руб.

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