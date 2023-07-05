.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне внешнего негатива и ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Доля расходов на конечное потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 76,7%
Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 1,8%. Структура основных компонентов ВВП в январе-марте сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса
 
Экономика России развивается лучше прогнозов - Путин
Экономика России развивается лучше прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным....
 
План по приватизации перевыполнен в 7 раз
В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей, заявили "Известиям" в Росимуществе. Там уточнили: намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во 2-м квартале 2023 года. В агентстве не пояснили,...
 
Минэкономразвития оценило эффективность исполнения госпрограмм
Минэкономразвития оценило эффективность исполнения 49 госпрограмм в 2022 году. Результаты анализа представлены в сводном годовом докладе, пишут "Ведомости". Средний интегральный показатель эффективности - 95,41%. Это новый вид оценки исполнения...
 
05 июля 2023 года 11:43

Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне внешнего негатива и ослабления рубля

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром в среду сохраняет консолидационный настрой на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и нового витка ослабления рубля (доллар превысил 90 руб./$1), что удерживает индекс Мосбиржи от падения; также фактором поддержки выступают оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2808,67 пункта (+0,02%), индекс РТС - 982,78 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 90,04 рубля (+0,86 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Экономика России развивается лучше прогнозов, это вселяет надежду решение поставленных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

Инфляция в России на начало июля составила 3,4% в годовом выражении и, по оценкам экспертов, не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он считает, что в 2023 году ВВП России прибавит более 2% при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, при этом драйвером роста выступает обрабатывающая промышленность благодаря процессам импортозамещения.

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2023 года составил 56,8 пункта, поднявшись с майского значения в 54,3 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть в среду вновь локально проседает, но фьючерсы на Brent и WTI удерживаются выше поддержек $75 и $70,5 за баррель соответственно, в целом оставаясь в узком диапазоне торгов из-за мировой экономической неопределенности. В среду негативным для котировок фактором стали данные о замедлении роста активности в секторе услуг Китая. Еженедельные данные по запасам в США будут опубликованы в четверг, на день позже из-за выходного дня во вторник.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает район 2850 пунктов, однако оптимизм на рынке остается хрупким. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,7%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%) в среду последний день можно купить с высокими финальными дивидендами за 2022 год, при этом по бумагам с начала недели уже началась нисходящая коррекция - очевидно, спровоцированная участниками, которые не намерены получать выплаты. За рубежом ожидают макроэкономических данных из Европы и США, и игроки также могут зафиксировать часть прибыли у локальных пиков, в то время как нефть продолжает торговлю в диапазоне на фоне ухудшения экономических сигналов из Китая, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно ожидается продолжение движения рынка акций РФ в боковике. В то же время в среднесрочной перспективе рост может продолжиться. Ближайшая область сопротивления находится в диапазоне 2815-2835 пунктов по индексу Мосбиржи. Об ухудшении технической ситуации можно будет говорить при спуске ниже 2650 пунктов, но этот сценарий не является базовым в ближайшей перспективе. В США в среду торги пройдут в обычном режиме, однако есть шанс на инерционное движение вверх.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи попытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов. Поддержкой выступает дорожающая нефть и ослабление рубля. На этом фоне вновь лучше остальных могут оказаться бумаги "ЛУКОЙЛа". Но стоит помнить, что риски коррекции сохраняются из-за слабости большинства ключевых индексных бумаг.

В США во вторник биржи не работали в связи с празднованием Дня независимости.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии снизился в июне до 52,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Июньское значение индекса стало минимальным с февраля. PMI сферы услуг, рассчитываемый Jibun Bank, опустился в прошлом месяце до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае.

В Китае сводный PMI и индикатор активности в сфере услуг опустились в июне до минимумов за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений.

Сводный индекс, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, упал до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае, PMI сферы услуг - до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Оба китайских индикатора остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

Эксперты Caixin отмечают, что китайские компании сферы услуг активизировали наём сотрудников и позитивно оценивают свои перспективы на ближайший год.

На этой неделе инвесторы ждут данных о динамике промышленного производства и заказов промпредприятий Германии за май, а также отчета о розничных продажах в еврозоне.

На нефтяном рынке утром в среду цена Brent корректируется вниз после роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $75,65 за баррель (-0,8% и +2,1% накануне), августовская цена WTI - $70,76 за баррель (+1,4% к уровню понедельника).

Основные торги WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США.

Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.

Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-3,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,9%).

Выросли бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+9,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,5%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 9,67 млрд рублей (из них 2,4 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 888,82 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 811,32 млн рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 июля 2023 года 19:47
Рубль упал к основным валютам по итогам среды, обновил минимумы с конца марта-апреля 2022 года
Москва. 5 июля. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль заметно подешевел к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов.    читать дальше
.
05 июля 2023 года 19:45
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 5 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
05 июля 2023 года 19:44
ИСПРАВЛЕНО: Акции Сбербанка, НОВАТЭКа и Совкомфлота могут стать лучшими инвестидеями в 2023г - "КИТ Финанс Брокер"
Акции Сбербанка, "НОВАТЭКа" и "Совкомфлота" могут стать лучшими инвестиционными идеями по итогам 2023 года, отмечается в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на 2П23. "Геополитические риски в отношении Сбера ушли, - считают аналитики. - Банк смог адаптироваться и продолжил зарабатывать за счёт...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 19:40
Рынок акций РФ в среду просел вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2800п за счет ослабления рубля
Москва. 5 июля. Рынок акций РФ в среду сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти и очередного ослабления рубля (доллар превысил 91 руб./$1), что удержало индекс МосБиржи выше рубежа 2800 пунктов. Также фактором поддержки выступили оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике.    читать дальше
.
05 июля 2023 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AMD
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой $139 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "AMD, как и NVIDIA, в текущий момент выглядит одним из главных бенефициаров тренда на...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 18:32
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nike
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nike Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики обеспокоены высоким уровнем складских запасов компании, который в прошедшем квартале достиг $8,5 млрд. Они считают, что Nike придется снизить цены, чтобы избавиться...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Biogen
Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Biogen Inc. с целевой ценой на 12 месяцев $338,2 за штуку и потенциалом роста 18,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпини. "Акции биотехнологической компании Biogen за последние 12 месяцев опережают рынок по доходности на фоне ожиданий скорого...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 17:38
Объем продаж валюты Минфином в июле значительно не повлияет на валютный курс - Инвестбанк Синара
Объявленная величина продаж валюты Минфином в июле не способна значительно повлиять на валютный курс, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Минфин России с 7 июля по 4 августа направит на продажу юаней в рамках бюджетного правила 34,9 млрд руб., ежедневно - 1,7 млрд руб. Сейчас объем...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 17:11
"БКС МИ" рекомендует покупать акции XPeng с целью HKD55
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции производителя электромобилей XPeng и повышает целевую цену по бумагам на NYSE и на рынке H-акций на 22% - до $14 и 55HKD соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании. "XPeng 9 июня запустила предпродажи G6, а на 28 июня заказы...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 16:47
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Uber до $48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций Uber Technologies с $44 до $48 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Uber представила сильные...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 16:25
Акции Сегежа групп получают спекулятивную поддержку от дивидендных ожиданий и курса рубля - "Велес Капитал"
Акции "Сегежа групп" получают спекулятивную поддержку от дивидендных ожиданий и курса рубля, отмечает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "Сегежи" продолжают обновление максимумов с сентября 2022 года без фундаментальных новостей. Накануне акционеры компании подтвердили...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 16:05
Рубль днем вновь обновил минимумы с конца марта-апреля 2022 года к основным валютам
Москва. 5 июля. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем в среду; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием сразу нескольких негативных факторов.    читать дальше
.
05 июля 2023 года 15:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мечела с целью 208,1 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Мечела" с целью 208,1 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,92%, стоп-приказ: 161,6 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. После периода долгого роста акции...    читать дальше
.
05 июля 2023 года 15:31
Пара доллар/рубль может взлететь к отметке 96 руб./$1 - Freedom Finance Global
Пара доллар/рубль может взлететь к отметке 96 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Курс доллара США к рублю на дневных торгах 5 июля поднялся выше психологически значимой отметки 90 руб./$1, - констатирует эксперт. - Одновременно с долларом дорожает юань....    читать дальше
.
05 июля 2023 года 15:08
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $250
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,04%, стоп-приказ: $230, говорится в комментарии инвестиционной компании. 25 июля компания предоставит отчетность за III...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.