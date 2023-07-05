Обыкновенные акции Сургутнефтегаза интересны для инвестиций - ПСБ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" интересны для инвестиций не менее привилегированных, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Девальвация рубля на руку "префам" Сургута, так как "кубышка", судя по отчету за 2022 год, на месте и осталась в долларах, а значит ожидается валютная переоценка, что трансформируется в приятные дивиденды (при рубле на конец года 87-90 руб./$1, ждем от 10 руб./акцию). Но и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" сейчас интересны для инвестиций. Во-первых, они заметно отстают от "префов" по динамике, а значит будут реализовывать догоняющий рост; во-вторых, "кубышка" будет расти и заработок "Сургутнефтегаза" от основной деятельности - за счет девальвации; в-третьих, они дешевые по мультипликаторам. Наш таргет по обыкновенным акциям - 34 руб., потенциал роста - 22%", - пишут эксперты банка.

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