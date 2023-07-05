"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций АЛРОСА

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" в связи с неблагоприятной конъюнктурой в алмазной индустрии, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Цены на алмазы продолжают медленно, но верно падать, что подтверждает наше мнение о постепенном снижении популярности бриллиантов в мире, - отмечается в комментарии. - Состояние мировой алмазной индустрии остается неоднозначным на фоне замедления экономической активности в США и более медленного, чем ожидалось, восстановления потребительского спроса в Китае. В краткосрочном периоде мы пока не видим восстановления в ценах как на алмазы, так и бриллианты на фоне входа в слабый сезон во II-III кварталах. На более длинном горизонте видим риски частичного замещения натуральных камней искусственными прежде всего из-за их дешевизны. С учетом этих факторов мы пока сохраняем осторожный взгляд на акции "АЛРОСА", наша рекомендация - "продавать".

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