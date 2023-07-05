Индекс Мосбиржи возобновит попытки преодоления отметки 2800п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи возобновит попытки преодоления отметки 2800 пунктов в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи во вторник вновь предпринял попытки закрепиться выше отметки 2800 пунктов, но к окончанию вечерней сессии вернулся к значениям конца прошлой недели, - напоминает эксперт. - Большинство бумаг снизились по итогам дня. В лидерах снижения снова оказались акции "Башнефти", вероятно, инвесторы продолжают закрывать свои позиции, не желая дожидаться дивидендной отсечки. Под давление были также акции "Транснефти". В финансовом секторе хуже остальных выглядели акции АФК "Система". В целом, мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, однако допускаем, что снижение может продолжиться в случае ухудшения настроений на рынке. Наиболее вероятным уровнем выступает отметка 16,8 руб. Среди акций металлургического сектора отметим бумаги "РусАла". Компания является бенефициаром ослабления рубля, так как основные поставки направлены на экспорт. Ввиду сильного отставания от рынка, возможно продолжение роста бумаг. Но несмотря на это, мы продолжаем с осторожностью смотреть на фундаментальные оценки "РусАла".

По мнению Головинова, российский рынок в среду вновь попытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов индекса Мосбиржи. Поддержкой выступает дорожающая нефть и ослабление рубля. На этом фоне вновь лучше остальных могут оказаться бумаги "ЛУКОЙЛа", полагает эксперт. Но в целом риски коррекции сохраняются из-за слабости большинства ключевых бумаг, подчеркивается в комментарии.

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