"Финам" присвоил рейтинг "держать" ГДР TCS Group

"Финам" присвоил рейтинг "держать" TCS Group с целевой ценой 3350 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает невысокий апсайд в размере 3,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла весьма уверенно пройти через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финансовых показателей. Так, чистая прибыль в I квартале подскочила в 11,5 раза г/г, при этом показатель ROE остается самым высоким в секторе. Мы ожидаем, что по итогам всего 2023 года прибыль TCS Group превзойдет рекордный уровень 2021 года, а в следующем году продолжит расти достаточно высокими темпами. В то же время расписки TCS Group, на наш взгляд, в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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