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05 июля 2023 года 09:56

Фондовые индексы АТР падают, Brent дешевеет

Фондовые индексы АТР падают на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае. Brent дешевеет после уверенного подъема накануне, торгуется на уровне $75,85 за баррель

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на сигналах ослабления темпов роста деловой активности в Японии и Китае.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии снизился в июне до 52,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Июньское значение индекса стало минимальным с февраля.

PMI сферы услуг, рассчитываемый Jibun Bank, опустился в прошлом месяце до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае.

В Китае как сводный PMI, так и индикатор активности в сфере услуг опустились в июне до минимумов за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений.

Сводный индекс, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, упал до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае, PMI сферы услуг - до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Оба китайских индикатора остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

Эксперты Caixin отмечают, что китайские компании сферы услуг активизировали наём сотрудников и позитивно оценивают свои перспективы на ближайший год.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,4% в ходе торгов во вторник.

Акции Mitsubishi UFJ подешевели на 1,1%, Tokyo Electron - на 0,7%, Fast Retailing - на 2,4%. В то же время бумаги SoftBank Group подорожали на 1,3%, Rakuten Group - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

В лидерах снижения в материковом Китае - акции BYD Co. (-1,8%), Wuliangye Yibin (-1,8%) и Kweichow Moutai (-0,9%).

В Гонконге резко дешевеют бумаги девелопера Country Garden (-4,9%), производителя спортивных товаров Li Ning (-5,3%), а также China Merchants Bank (-4%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3% в ходе торгов вслед за снижением котировок акций банков и нефтекомпаний. Стоимость бумаг Commonwealth Bank уменьшилась на 0,4%, Westpac Banking - на 1%, Woodside Energy - на 0,3%, Santos - на 0,5%.

Южнокорейский Kospi опустился на 0,4%.

Акции производителя чипов памяти SK Hynix Inc. подешевели на 0,5%, Samsung Electronics - на 1,2%.

Нефть Brent дешевеет в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $75,85 за баррель, что на $0,4 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,6 (2,1%) до $76,25 за баррель.

Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости). В среду августовские фьючерсы на WTI подорожали на $1,12 (1,6%) по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $70,91 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.

Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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