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Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовых биржах США во вторник не проводились в связи с праздничным днем (День независимости).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на сигналах ослабления темпов роста деловой активности в Японии и Китае. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 июля потерял 0,25%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3% в ходе торгов вслед за падением котировок акций банков и нефтекомпаний. Южнокорейский Kospi опустился на 0,4%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии снизился в июне до 52,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Июньское значение индекса стало минимальным с февраля. PMI сферы услуг, рассчитываемый Jibun Bank, опустился в прошлом месяце до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае. В Китае как сводный PMI, так и индикатор активности в сфере услуг опустились в июне до минимумов за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений. Сводный индекс, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, упал до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае, PMI сферы услуг - до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

В свою очередь нефть Brent дешевеет в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составляет $75,88 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 2,1% - до $76,25 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США. В среду августовские фьючерсы на WTI дорожают 1,66% по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $70,95 за баррель.

Внимание нефтяных трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка. Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 июля выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,581 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,627 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 109,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 867,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,36%), "Транснефть-001P-08" (+0,26%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,37%), "СТМ-001Р-02" (-0,36%) и "ТМК БО-07" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) полностью разместило облигации серии БО-П11 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,84% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 2,75 года.

ООО "Аренза-про" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,8% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона - 30% номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 1,9 года.

ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh (MOEX: WUSH)) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,33% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 11,9-12,2% годовых, а объем размещения - не менее 3 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 6 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Мосбиржа зарегистрировала 25 мая 2022 года.

ООО "Урожай" 11 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. В настоящее время в обращении находится всего один выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей. Еще один выпуск облигаций на 150 млн рублей компания погасила 15 июня.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии А25 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 83,33% выпуска. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего купона - 8,1% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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