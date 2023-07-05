Вероятно возвращение валютного курса в диапазон 86-88 руб./$1 в течение двух недель - ПСБ

Вероятно возвращение валютного курса в диапазон 86-88 руб./$1 в течение двух недель, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар на утро среды доллар вновь демонстрирует рост, пытаясь вернуться к 90 руб./$1. Мы считаем, что удорожание вызвано ростом геополитических рисков. Опасаемся, что технически доллар вполне может подорожать до 92 руб./$1 в рамках ближайших торгов. Однако рост будет носить локальный характер на фоне заметной перепроданности рубля. По нашим оценкам, справедливая стоимость американской валюты на Мосбирже 86-88 руб./$1, куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке, в рамках двух недель", - отмечает аналитик банка.

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