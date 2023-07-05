Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь (10:15-11:30 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны в мае (12:00 МСК);

- производственные заказы США в мае (17:00 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК);

- Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу;

- акции "Башнефти" И "ЛСР" последний день торгуются с дивидендами за 2022 год.

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