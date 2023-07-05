Актуальный диапазон для доходностей 10-летних ОФЗ до конца недели - 10,8-11% - ПСБ

Актуальный диапазон для доходностей 10-летних ОФЗ до конца недели - 10,8-11% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что во вторник на рынке ОФЗ продолжилась отрицательная переоценка. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,91% (+2 б.п.). Преобладание продавцов на рынке сохраняется из-за пересмотра вверх ожиданий по ключевой ставке ЦБР на фоне ослабления рубля и сильных статданных по экономике. Так же сказывается большой объем предложения нового госдолга.

Минфин РФ в среду предложит на аукционах комбинацию классических ОФЗ 26238, ОФЗ 26241 и инфляционных ОФЗ 52005. Аналитик банка считает, что ведомство сохранит консервативный подход к размещению госдолга. Предоставление премии по доходности к вторичному рынку более 5 б.п. ради увеличения объема привлекаемых средств может спровоцировать рост доходности ОФЗ на сопоставимую величину.

"Результаты торгов ОФЗ будут зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах. На фоне слабого рубля и планов Минфина РФ разместить в этом квартале ОФЗ на 1 трлн руб. ожидаем, что плавный рост доходности ОФЗ в ближайшее время продолжится. Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8 - 11,0% годовых", - прогнозирует Монастыршин.

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