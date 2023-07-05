Рубль уступает позиции доллару и юаню на старте торгов под давлением внешнего негатива

Москва. 5 июля. Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не смог преодолеть давление преобладающих негативных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,79 руб./$1 (+61 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 24,5 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,5 коп. - до 12,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов слабеет на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала. Наблюдается отсутствие аппетита глобальных инвесторов к риску. Цены на нефть североморской марки Brent умеренно снижаются, тогда как котировки WTI активно растут после выходного дня в США. Сохраняют влияние и такие факторы ослабления российской валюты, как снижение спроса на рублевую ликвидность и показатели внешнеторгового баланса.

Сдерживающим от более серьезной просадки нацвалюты фактором может стать позитивный новостной фон. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономика России развивается лучше прогнозов. "У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных", - сказал он.

Мишустин, в свою очередь, дал самую оптимистичную на данный момент оценку потенциального роста ВВП РФ в 2023 году.

"Наверное, прогнозы неблагодарное дело, но, готовясь к встрече с президентом, я подумал, какую цифру можно назвать прогноза за год. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год", - заявил премьер. Драйвером роста, по его словам, выступает обрабатывающая промышленность (+12,8% май к маю), в том числе благодаря процессам импортозамещения.

Мишустин напомнил, что официальный макропрогноз будет пересматриваться в августе. "И там, позволю себе выразить уверенность, она (оценка роста ВВП РФ в 2023 г. - ИФ) должна быть больше 2% по тем параметрам, которые мы видим", - подчеркнул он.

Что касается инфляции, то премьер-министр РФ сообщил, что инфляция в России на начало июля составила 3,4% в годовом выражении, по оценкам экспертов, не превысит 5%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,78 за баррель, что на 0,62% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,87 за баррель, что на 1,55% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду преобладает негативная динамика: китайский CSI 300 уменьшился на 0,61%, японский Nikkei 225 ослабел на 0,19%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,37%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,26%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти стабилен, потеряв всего 0,06%.

Биржи США во вторник были закрыты по случаю празднования Дня независимости.

В среду внимание валютных трейдеров будет приковано к публикации протокола июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), по итогам которого базовая ставка осталась неизменной. Участники рынка рассчитывают увидеть новые моменты, которые позволят оценить вероятность тех или иных решений по процентным ставкам. Важным событием этой недели станет и публикация в пятницу статистики по рынку труда, способной повлиять на планы ФРС.

В среду также Американский институт нефти (API) представит отчет о недельных запасах нефти.