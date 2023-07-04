Рубль по итогам вторника отыграл часть дневных потерь к доллару и евро после того, как обновил минимумы с конца марта 2022г в парах с ними

Москва. 4 июля. Доллар США и евро сократили темпы роста на Московской бирже по итогам вторника, ранее в ходе торгов они поднимались к отметкам конца марта прошлого года. Рубль отыграл значительную часть потерь и лишь умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 89,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар превышал 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 97,24 руб./EUR1, подорожав на 59,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,29 копейки - до 92,81 руб. Курс китайского юаня вырос на 15,2 копейки - до 12,33 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник вечером отыграл часть дневных потерь к основным валютам на фоне дорожающей нефти и заявлений представителей Банка России. Негативное влияние на рубль продолжают оказывать опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний.

Дополнительное давление на рубль во вторник оказало ухудшение настроений глобальных инвесторов в связи с вероятностью продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, а также снижение ликвидности на всех мировых рынках из-за выходного дня в США, где во вторник отмечают День независимости.

Дополнительных рисков финансовой стабильности от ситуации на валютном рынке не наблюдается, меры по возврату обязательной продажи валютной выручки экспортерами не требуются, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"То, что происходит последнее время, мы не видим, во всяком случае ни в один из предыдущих дней, каких-то нерегулярностей с обеих сторон: есть и продавцы, и покупатели, мы видим, что нет расхождений по курсу между разными рынками, то есть происходит арбитраж между разными рынками, внутри рынка есть ликвидность, то есть о каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных, к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится", - сообщила журналистам Юдаева в Санкт-Петербурге.

Основным фактором, определяющим динамику курса рубля, по-прежнему является изменение платежного баланса. Существенное сокращение сальдо счета текущих операций в 2023 году связано со снижением экспортной выручки на фоне снижения цен на ресурсы, отметила первый зампред. "Сальдо снижается - это, безусловно, основной фактор. Да, он с некоторым лагом может действовать", - сказала она. "Сузилось существенно сальдо текущего счета. Меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль", - объяснила Юдаева.

При этом она подчеркнула, что крупных сделок, которые бы влияли на валютный рынок, не наблюдается. "Большие сделки, которые разово двигают курс, ну, понимаете, они сегодня подвинули, завтра вернулись. Я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке", - заявила первый зампред ЦБ.

Вместе с тем, большее влияние на валютный рынок стали оказывать налоговые периоды. "Есть компании, у которых выручка под налоги, и, видимо, меньше арбитража внутри месяца у тех, кто берет риски, чтобы в налоговый период откупать, потом постепенно продавать, поэтому чуть более выраженными стали налоговые периоды, но в целом сказать, что какие-то сделки идут, которые что-то существенно расшатывают, я бы не могла", - отметила Юдаева.

Она подчеркнула, что риски финансовой стабильности возникают не при достижении курсом какого-то уровня, а при изменении работы рынка, условий проведения сделок, снижении ликвидности и так далее.

ЦБ РФ не видит необходимости возвращать правило по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. "Изменилась структура рынка. У нас достаточно большую роль играют и нефтетрейдеры новые, поэтому я не вижу, зачем вводить назад обязательную продажу валютной выручки. Мы это вводили в прошлом году, когда был жесткий шок", - напомнила первый зампред ЦБ.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела торговых операций ООО ПТЦ (группа Санкт-Петербургской валютной биржи) Дмитрий Марков, на снижение рубля к основным валютам последние недели повлиял ряд факторов. В первую очередь, это уменьшение профицита счета текущих операций, так как произошел существенный рост импорта в стоимостном выражении на фоне более низких показателей экспорта из-за санкционных ограничений и падения цен на сырьевые товары на мировых рынках.

"Во-вторых, влияет общий рост геополитической напряженности. Также ослаблению рубля способствовали в меньшей степени следующие причины: покупка населением валюты перед отпусками, отмена обязательств для экспортеров по продаже валюты, вывод средств нерезидентами и резидентами в другие страны. Текущее ослабление национальной валюты благоприятно для бюджета. При этом рубль выглядит сейчас перепроданным к основным валютам. И мы можем увидеть в течение лета коррекционный рост рубля к доллару, евро и юаню порядка 5% в случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ, роста объемов экспорта и улучшения внешнеполитической обстановки", - говорит Марков.

"Волатильность курса сейчас очень высока, а факторов поддержки, предложения валюты на рынке все еще недостаточно. При этом факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий. Вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на 100 б.п. Мы считаем, что 80 руб. за доллар увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 руб. (психологический уровень) и немногим выше 92 руб. - динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"После относительного затишья в начале недели во вторник волатильность на валютном биржевом рынке вновь возросла. Курс доллара в ходе торгов обновлял максимумы предыдущих дней и поднимался выше 90 руб. В то же время ближе к окончанию рабочего дня американская валюта скорректировалась ниже 89 руб. и торговалась уже ниже уровня закрытия понедельника. Отметим, что усилению волатильности на низколиквидном рынке в начале месяца, вероятно, способствовало и сегодняшнее закрытие американских бирж. Нельзя исключать, что в ближайшее время участники рынка предпримут новые попытки протестировать отметку в 90 руб., однако мы полагаем, что вблизи и чуть выше этого уровня на рынке будут появляться крупные продавцы валюты", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки усилили подъем вечером во вторник, инвесторы оценивают сигналы о сокращении добычи и поставок ведущими экспортерами топлива в мире.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2% - до $76,14 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,12% - до $71,26 за баррель.

Основные торги на NYMEX во вторник не проводятся из-за выходного в США (День независимости), в связи с чем активность на рынке невысока.

Трейдеры ожидают дополнительных данных для оценки состояния американской экономики, пишет Investing.com. В среду будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого регулятор оставил базовую процентную ставку неизменной, а в пятницу выйдет статистика по рынку труда, способная повлиять на планы ФРС. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия в августе дополнительно ограничит экспортные поставки нефти на 500 тыс. б/с. Вопрос, идет ли речь об экспорте (тогда выпадающий объем может быть перенаправлен на нефтепереработку) или все же о добыче. Я думаю, что имелось в виду все же сокращение добычи. В таком случае, поскольку с марта добыча российской нефти уже ограничена на 500 тыс. б/с, это уберет 1 млн б/с от изначального плана на год и Россия будет добывать около 9 млн б/с. Одновременно о продлении сокращения добычи на 1 млн б/с заявила Саудовская Аравия. Это требуется не столько для роста, сколько для стабилизации цен в условиях слабого рынка и более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики. Задача ОПЕК+ - не дать ценам упасть ниже отметки $70 за баррель. Если цены стабилизируются в районе $70-80 за баррель, это уже будет достаточно. За более высокие цены сейчас пришлось бы заплатить более низкими ценами в будущем", - полагает руководитель дирекции по работе с акциями УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 июля на 21,95 копейки, до 89,545 руб./$1, и увеличил курс евро на 48 копеек, до 97,7382 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились во вторник на Московской бирже из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос относительно понедельника на 32,14 копейки и составил 89,44 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 151,747, которые пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос во вторник на 37,9 копейки относительно понедельника, до 97,6519 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 44,57 копейки, до 97,6519 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR602,761 млн, из которых EUR116,293 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR486,468 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 4 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 216,4 млрд рублей (при лимите 2,27 трлн рублей и спросе 2 трлн 216,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 июня, банки разместили 1,747 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,747 трлн рублей) в среднем по ставке 7,28% годовых.

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" упала в понедельник на 11 базисных пунктов - до 7,34% годовых. Тем временем, срочные версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,31%, 7,29% и 7,34% годовых.

"На рынке межбанковского кредитования эффект от уплаты налогов в конце июня постепенно сходит на нет. В понедельник ставка RUONIA прекратила рост и скорректировалась сразу на 11 б.п. - до 7,34% годовых. Об улучшении ситуации на рынке свидетельствует и сегодняшнее расширение лимита ЦБ на недельном депозитном аукционе. Лимит были увеличен с 1,8 до 2,3 трлн руб., при этом объем участников аукциона в заявках почти полностью совпал с предложением ЦБ. Отметим, что с конца июня, сразу после завершения налогового периода, бюджет начал постепенно возвращать рублевую ликвидность в банковский сектор. Кредитные организации размещали средства на депозитах ЦБ постоянного действия и сегодня пополнили остатки на аукционных депозитах. Тем не менее задолженность сектора по обеспеченным кредитам остается вблизи уровня 0,5 трлн руб., что свидетельствует о сохранении повышенного спроса на ликвидность со стороны отдельных участников рынка. В частности, к началу недели объем задолженности по обеспеченным кредитам поднимался до 547 млрд руб., что стало пиковым значением с конца мая", - говорит Кравченко.