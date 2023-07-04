"БКС МИ" понизил целевую цену Н-акций CTG Duty Free до HKD170

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену Н-акций China Tourism Group Duty Free Corporation (CTG Duty Free) до HKD170, что соответствует потенциалу роста на 54% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Давление на дневную выручку офшорной беспошлинной торговли сохраняется, а колебания обменного курса юаня могут сказаться на валовой рентабельности компании. Мы понижаем прогноз прибыли компании на 2023 год на 12% до CNY 8 млрд и на 2024 год на 15%, до CNY 11 млрд. Мы рекомендуем инвесторам отслеживать рост площадей магазинов, потенциальные изменений регулирования рынка беспошлинной торговли в центре городов, возобновления аренды и внедрения независимой таможенной системы на острове Хайнань", - пишут аналитики.

CTG Duty Free - один из лидеров китайского рынка беспошлинной торговли.

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