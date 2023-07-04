Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 во 2П23 - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль, скорее всего, в целом будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 во втором полугодии текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Как и в первом полугодии, определяющим фактором в образовании курса национальной валюты видим влияние сальдо СТО. Существенное падение профицита СТО полностью отражает динамику рубля. С начала года профицит СТО составил почти $23 млрд. По году ЦБ ожидает профицит на уровне $47 млрд, что может выглядеть завышенным в текущих условиях. Так как по данным ФТС, российский импорт уже почти восстановился до докризисного уровня как в стоимостном (за январь-апрель импорт составил $96 млрд), так и в физическом выражении. А экспорт испытывает определенные сложности. Но даже при профицитном СТО рубль может падать за счет дополнительного давления. Есть определенный отток (движение) капитала, возникающий при уходе иностранного бизнеса, при погашении и обслуживании внешних долгов. По оценкам ЦБ отток капитала в 1К23 составил $21,4 млрд (порядка $7 млрд ежемесячно). Исходя из баланса указанных факторов, мы полагаем, что курс рубля до конца 2023 года составит 80-85 за доллар", - пишут эксперты в обзоре.

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