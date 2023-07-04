Существуют технические риски локального ослабления рубля до 92 руб./$1 - ПСБ

Существуют технические риски локального ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровня 92 руб./$1, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Ослабление рубля, сохраняющееся с середины прошлой недели, вызвано ростом спроса на валюту среди крупных игроков, что в условиях ограниченности предложения (из-за сужения профицита сальдо торгового баланса, а также роста доли внешнеторговых расчетов в рублях), влияет на более заметный рост котировок пары доллар/рубль. Свою лепту вносят и спекулянты, подстраивающиеся под растущую волатильность рынка. Технически имеются риски, что доллар вполне может подорожать до 92 руб./$1, однако полагаем, что рост будет носить локальный характер. По нашим оценкам, стоимость американской валюты на Московской бирже может вернуться к 86-88 руб./$1 по мере снижения ажиотажа на рынке", - пишет эксперт.

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