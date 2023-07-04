Рубль днем обновил минимумы с конца марта 2022 года к основным валютам под влиянием нескольких факторов

Москва. 4 июля. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем во вторник; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, растерял весь коррекционный рост, продемонстрированный накануне.

Курс доллара США составил 89,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар превышал 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 98,1 руб./EUR1, подорожав на 1,64 рубля. Евро торгуется выше 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,34 рубля - до 93,62 руб. Курс китайского юаня вырос на 24,9 копейки - до 12,43 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник возобновил активное снижение в основных парах после небольшого коррекционного укрепления по итогам предыдущих торгов. Негативное влияние на рубль продолжают оказывать опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний.

Дополнительное давление на рубль оказывает ухудшение настроений глобальных инвесторов в связи с вероятностью продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, а также снижение ликвидности на всех мировых рынках из-за выходного дня в США, где во вторник отмечают День независимости.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, волатильность курса сейчас очень высока, а факторов поддержки, предложения валюты на рынке все еще недостаточно.

"При этом факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий. Вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на 100 б.п. Мы считаем, что 80 руб. за доллар увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 руб. (психологический уровень) и немногим выше 92 руб. - динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля", - говорит Зельцер.

"Рубль в понедельник показал некоторую коррекцию после сильного падения на прошлой неделе. Отметим, что вчерашнее укрепление рубля происходило без влияния внешних факторов. Впрочем, курс рубля вряд ли сможет показать значительное усиление в ближайшие дни, так как давление на российскую валюту продолжает оказывать дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, а также слабая картина на рынке рублевого долга", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяные котировки усилили подъем днем во вторник, инвесторы оценивают сигналы о сокращении добычи и поставок ведущими экспортерами топлива в мире.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,65% - до $75,9 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,79% - до $71,038 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,2%.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Банк России во вторник, 3 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 216,4 млрд рублей (при лимите 2,27 трлн рублей и спросе 2 трлн 216,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 июня, банки разместили 1,747 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,747 трлн рублей) в среднем по ставке 7,28% годовых.