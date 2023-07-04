Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95-99 руб./EUR1 в ближайшую неделю - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон валютной пары евро/рубль на ближайшую неделю составляет 95-99 руб./EUR1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Курс рубля на торгах 4 июля падает ко всем мировым резервным валютам. Несмотря на то что пара EUR/RUB отстает по темпам роста от пары USD/RUB, она протестировала уровень 98 руб./EUR1, до которого поднималась в марте 2022 года. Однако закрепиться на этой отметке евро не сумел, поскольку он перекуплен по отношению к рублю. Кроме нестабильности российской валюты росту курса евро способствует ожидание очередного повышения ключевой ставки ЕЦБ в конце июля. В ближайшую неделю у пары EUR/RUB есть шанс не только закрепиться на уровне 98 руб./EUR1, но и подняться до 99 руб./EUR1. Однако достичь психологически значимой отметки 100 руб./EUR1 инструменту будет непросто. Наш ориентир для курса рубля к евро на ближайшую неделю: 95-99 руб./EUR1", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.