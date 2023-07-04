Акции Baidu интересны для покупки на текущих уровнях - Freedom Finance Global

Акции Baidu Inc. интересны для покупки на текущих уровнях, полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

"Baidu представила сильный отчет за I квартал 2023 года, превзойдя ожидания рынка. Компания является прямым бенефициаром восстановления индустрии интернет-рекламы, - пишет эксперт. - Новые инициативы компании, такие как технологии автономного вождения и генеративный ИИ, продолжают успешно развиваться. Активное развитие ИИ-направления компании в будущем способно стать значимым драйвером роста выручки и прибыли Baidu. Повышению котировок бумаг Baidu способствует и техническая картина".

Поддержку акциям компании также может оказать и общий оптимистичный настрой на китайском широком рынке после публикаций умеренно позитивной макростатистики в КНР и США, подчеркивается также в комментарии. Благоприятно на котировках, по мнению аналитика, способно отразиться также возможное ослабление геополитических рисков на фоне учащения встреч официальных представителей Пекина и Вашингтона на высшем уровне.

Baidu - китайская технологическая компания, специализирующаяся на услугах в интернет-секторе и разработках в сфере искусственного интеллекта.

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