"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 15500 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 15500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 14560 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, акции "Норникеля" недооценены на 17,9% по сравнению с бумагами компаний, сопоставимых по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы, даже с учетом повышенного странового дисконта.

"С технической точки зрения акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 14560 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4", - указывают эксперты "Финама"

ПАО "ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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