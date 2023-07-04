Вероятно повышение ставки ЦБР до 8,5-9,0% к концу текущего года - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5-9,0% к концу текущего года, говорится в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на II полугодие 2023 года.

"Банк России прогнозирует дальнейшее ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы, но ждет годовую инфляцию по итогам 2023 года на уровне 4,5-6,5%, - пишут аналитики. - В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. На заседании в июне со слов Набиуллиной звучали варианты повышения ставки от 25 б.п. до 75 б.п.".

На взгляд экспертов инвесткомпании, риски повышения ключевой ставки во II полугодии 2023 года есть, и они только возросли. Рост бюджетных расходов, ускорения потребительского спроса при девальвации рубля может привести к раскручиванию инфляционной спирали и реагировать на эту угрозу нужно заранее. Так же, по мнению аналитиков, немаловажное значение в принятии решения по вопросу уровня ставки будет иметь бюджетная политика уже на 2024 год.

По оценке стратегов "КИТ Финанс Брокер", ожидания по повышению ставки сдвинулись в диапазон 8,5-9,0% на конец текущего года.

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