Актуальный диапазон для котировок нефти на 2П23 - $75-85/барр. - "КИТ Финанс Брокер"

Актуальный диапазон торгов для фьючерсов на нефть марки Brent во 2П23 - $75-85 за баррель, сообщается в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на II полугодие текущего года.

"С точки зрения ценообразования на рынок нефти во 2П23 основное действие будут оказывать два фактора, влияющих на баланс спроса/предложения: ОПЕК+ и экономики основных потребителей (Китай и США). Последнее заседание ОПЕК+ прошло 4 июня. На нем приняли решение сохранить выданные квоты на 2023 год и снизить на 1,4 млн б/с квоту на 2024 год. При этом Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн б/с в июле сроком на месяц. Россия заявила о продлении добровольного сокращения добычи на 0,5 млн б/с до конца 2024 года (квота РФ в итоге будет 9,949 млн б/с на 2024Г)", - пишут аналитики.

Что касается экономики США, то она выглядит лучше, хотя по ряду опережающих индикаторов тоже начинает показывать замедление, но все же пока скромными темпами, отмечается в комментарии. И здесь спрос поддерживается покупками в стратегический резерв на 12 млн барр. до конца года.

"Получается, успеть во 2П23 испортить картину может только Китай, который не растет согласно ожиданиям рынка и показывает определенную слабость, - делают вывод стратеги инвесткомпании. - Считаем, что определенную потенциальную слабость спроса на нефть во 2Пг 2023 достаточно оперативно будет нивелировать Саудовская Аравия. Поэтому не видим серьёзных причин для корректировки ожиданий в ценах на нефть на остаток года. Лишь немного снижаем диапазон цен до уровня $75-85 по Brent, в целом оставаясь здесь близкими к ожиданиям рынка".

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