Рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов ожидается в 4К23 - "КИТ Финанс Брокер"

Рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов ожидается в IV квартале 2023 года, говорится в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на II полугодие текущего года.

"Российский фондовый рынок с начала года вырос почти на 30%, - констатируют эксперты. - Большая часть ожидаемого нами роста рынка на этот год реализовалась в I полугодии 2023 года. От 2П23 ждем более скромного движения рынка, так как основные драйверы переоценки уже в цене".

По мнению аналитиков, к тем рискам, что были, добавляются новые:

- рост ключевой ставки ЦБ РФ;

- рост доходностей облигаций (альтернативные вложения к акциям);

- потенциально более слабые отчеты за 2-3 кварталы (налоги);

- дивидендный сезон фактически закончился;

- риски более слабого экономического роста крупных стран потребителей сырья;

- теперь еще и внутриполитический риск в придачу к риску СВО.

"Таким образом, после стремительного роста с начала года, мы закладываем на 2П23 несущественную коррекцию российского рынка в течение июля-августа, может быть, части сентября. Продолжение роста рынка до 3000 пунктов индекса Мосбиржи ожидаем в 4К23", - прогнозируют аналитики инвесткомпании.

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