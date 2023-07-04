Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Globaltrans, сообщается в комментарии аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"Статистика по объемам погрузки от РЖД за июнь дополнила картину по первому полугодию. Общий объем перевозок в июне был выше на 1,4% г/г, достигнув уровня 101,4 млрд тонн. По сравнению с маем мы отмечаем снижение объемов перевозок на 5% м/м, что, помимо прочих факторов, отражает сезонные тенденции. Забегая вперед, мы можем увидеть, как эффект низкой базы прошлого года будет исчерпывать себя после того, как российская экономика перенесла первичный шок от санкционных ограничений и продолжила решать логистические трудности. Ожидается, что объемы перевозки угля и зерна, а также удобрений смогут поддержать высокий уровень загрузки железнодорожной сети во 2П23", - пишут аналитики банка.

По их мнению, узкие места в логистике продолжали оказывать повышательное давление на ставки аренды подвижного состава в июне. В 1П23 средние ставки аренды полувагонов выросли на 13,6% по сравнению со 2П22, в то время как средние ставки аренды цистерн увеличились на 15,3% к прошлому полугодию. "Ситуация благоприятствует железнодорожным операторам, включая Globaltrans. Мы не считаем акции компании перекупленными на текущих уровнях и продолжаем придерживаться рекомендации "выше рынка", - резюмируют эксперты банка.

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