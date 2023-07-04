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Рынок акций РФ после нейтрального открытия скорректировался вниз, индекс Мосбиржи просел к 2780п

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ осле нейтрального открытия торгов во вторник скорректировался вниз на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс Мосбиржи опустился район 2780 пунктов, при этом откат индикатора сдерживается ослабление рубля и ростом ряда бумаг металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2785,97 пункта (-0,3%, локально индекс опускался ниже 2780 пунктов), индекс РТС - 983,56 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 89,23 рубля (+0,53 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,9%, до 84,36 рубля; выплаты за 2022 год составят 4,3 рубля на акцию) и "префы" "Ставропольэнергосбыта" (MOEX: STSB) (-8,4%, до 1,968 рубля; выплаты - 0,1695389 рубля на бумагу).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным: цены на нефть пытаются вернуться к росту после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные. Выходной на биржах США ограничивает торговую активность на мировых площадках.

Индекс Мосбиржи во вторник пытается сохранить поддержку 2780 пунктов, что оставит шансы новой волны восходящего движения в район сопротивления 2850 пунктов. Тем не менее, повышению рынка пока мешает фиксация прибыли по ряду акций перед дивидендными отсечками ("Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), "Башнефти" (MOEX: BANE), "Сургутнефтегаза", "ОГК-2" (MOEX: OGKB)). Во вторник интерес могут представлять новости с заседания совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, поддержку рынку могут оказать акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". Однако следует помнить, что индекс МосБиржи не может удержать отметку 2800 пунктов последние три торговые сессии. Вполне вероятно, если этот рубеж не будет преодолен в ближайшие дни, российский рынок может начать снижаться из-за отсутствия триггеров, которые бы поддерживали дальнейший рост рынка, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций краткосрочно может остаться в боковой формации, ближайшее препятствие по индексу МосБиржи находится в районе 2815-2835 пунктов, однако в целом общая картина не меняется - среднесрочный тренд остается растущим. Нефтяные котировки могут стабилизироваться на фоне решения Саудовской Аравии продлить июльское добровольное снижение добычи в 1 млн б/с еще на месяц (до конца августа). Россия, в свою очередь, в августе сократит экспорт дополнительно на 500 тыс. б/с.

В США накануне укороченная торговая сессия завершилась ростом индексов акций на 0,03-0,2% во главе с Nasdaq. Во вторник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов с 46,9 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.

Тем временем, во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций, инвесторы оценивают различные статданные и решение ЦБ Австралии оставить на прежнем уровне ключевую процентную ставку (японский Nikkei просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили в пределах 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне понедельника).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых полагало, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics.

Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.

В Японии инвесторы фиксировали прибыль после того, как японский индикатор накануне обновил максимум за 33 года, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Гонконге в мае выросли на 16,5% в годовом выражении после подъема на 13,1% в апреле.

Как стало известно во вторник, потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 2,7% в годовом выражении после подъема на 3,3% в мае. Замедление инфляции в стране наблюдается уже пять месяцев подряд.

Экономика Южной Кореи в 2023 году увеличится на 1,4%, а не на 1,6%, как ожидалось в декабре, говорится в обновленном прогнозе министерства экономики и финансов страны. Темпы подъема потребительских цен в этом году в среднем составят 3,3% в годовом выражении, а не 3,5%, как было озвучено ранее.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку, а также отчета о состоянии рынка труда США за июнь.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут, однако цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник в 18:50 МСК.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,23 за баррель (+0,8% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $70,38 за баррель (+0,9% и -1,2% в понедельник).

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн б/с на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Негативным фактором для рынка стало снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 46 пунктов при прогнозах роста до 47 пунктов, отмечает Trading Economic.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-5,1%), акции "Башнефти" (-4% и -3,6% "префы"), "Группы ЛСР" (-3,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+20,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+9,3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+6,9%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+4,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,6%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 12,13 млрд рублей (из них 2,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,62 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,24 млрд рублей на "префы" "Башнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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