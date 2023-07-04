Возможный подъем ставки ЦБР, скорее всего, будет краткосрочным - "Альфа-Капитал"

Возможный подъем ключевой ставки Банка России, скорее всего, будет краткосрочным - одно-два повышения по 0,25 базисных пунктов, считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании 21 июля, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, фактически подтвердив сигнал с прошлого заседания. В июне риторика регулятора действительно несколько ужесточилась, так что если исходить из нее, вероятность повышения ставки выросла. Хотя для нас целесообразность повышения неочевидна: с одной стороны, инфляция ожидаемо ускорилась, но ненамного (0,16% за последнюю неделю, что соответствует 3,21% в годовом выражении), инфляционные ожидания населения снизились. С другой стороны, в качестве проинфляционных факторов могут выступать рост расходов населения и ослабление рубля, плюс ЦБ обращает внимание на динамику федерального бюджета, - пишет эксперт в обзоре. - С нашей точки зрения, даже если ЦБ пойдет на повышение ставки, оно будет краткосрочным (например, 1-2 повышения по 0,25 б.п.). Благодаря более высоким ставкам ЦБ сможет с большей вероятностью достичь таргета по инфляции и впоследствии вернуться к снижению ключевой ставки (по прогнозу регулятора, в следующем году ожидается более низкая, чем сейчас, ставка - в среднем 6,5-7,5%)".

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