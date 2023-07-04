Облигации Whoosh серии 001Р-02 будут интересны для покупки при доходности от 12,56% - ПСБ

Новые трехлетние облигации ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-02 будут интересны для покупки при доходности от 12,56% годовых, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

ООО "ВУШ" планирует 4 июля провести сбор заявок инвесторов на новый выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,9-12,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,44-12,77% годовых.

"Находящиеся в обращении облигации компании серии iВУШ 1P1 торгуются с доходностью 11,8% к погашению через два года, что содержит премию к G-curve 324 б.п. С учетом этого считаем покупку новой бумаги интересной при доходности от 12,56% годовых (премия к G-curve - 350 б.п.)", - указывают эксперты в комментарии.

"Компания управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. В 2022 году количество уникальных пользователей компании составило 11,9 млн человек, которые совершили порядка 55 млн поездок (26 млн в 2021 году), а собственный парк превысил 81,8 тыс. единиц (41 тыс. в 2021 году). Эмитент присутствует в 47 городах России. По данным МСФО за 2022 год, выручка выросла до 6,9 млрд руб. (+67% г/г), рентабельность по EBITDA находится на высоком уровне - 51%. Долговая нагрузка низкая. Показатель чистый долг/EBITDA - 1,6х. Компания планирует дальнейший рост бизнеса за счет экспансии в новые регионы и увеличения проникновения в текущих городах присутствия", - отмечают аналитики банка.

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