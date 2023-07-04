Индекс Мосбиржи, скорее всего, вновь протестирует отметку 2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вновь протестирует отметку 2800 пунктов во вторник, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи протестировал в понедельник отметку 2800 пунктов, показав по итогам дня небольшой рост, - напоминают эксперты банка. - Довольно сильно просели акции "Башнефти", причём каких-либо значимых новостей не было. После пяти торговых сессий роста немного скорректировались "префы" "Сургутнефтегаза". Единственными из нефтегазового сектора кто смог подрасти, стали акции "ЛУКОЙЛа". Гораздо позитивнее сложилась ситуация в финансовом секторе. Здесь порадовали бумаги Сбербанка, которые поднялись выше 243 руб. впервые с 19 июня. Техническая картина настраивает на дальнейший рост бумаг банка".

По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник вновь протестирует отметку 2800 пунктов. Поддержку рынку могут оказать акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". Однако эксперты ПСБ подчеркивают, что индекс не может удержать отметку 2800 пунктов последние три торговые сессии, и допускают, если уровень не будет преодолён в ближайшие дни, российский рынок может начать снижаться из-за отсутствия триггеров, которые бы поддерживали дальний рост рынка.

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