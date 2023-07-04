Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут объем торгов на Мосбирже, макроданные из Китая:

- Объем торгов на Московской бирже за июнь;

- Индекс деловой активности Китая (PMI) для сферы услуг за июнь от Caixin;

- Сводный индекс деловой активности Китая (PMI).

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