"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1900 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 44% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Решение Японии исключить "Арктик СПГ-2" и два других проекта из-под санкций позитивно для всех трех проектов, но мы считаем, что ключевой момент здесь - возможное влияние на завершение "Арктик СПГ-2" "НОВАТЭКа". Компания готовится запустить первую из трех технологических линий в конце этого года, но испытывает сложности с завершением строительства второй и третьей линий, поскольку еще не получила все необходимое оборудование. Турбины, компрессоры и подобную технику нужного размера и надежности очень сложно приобрести за пределами США и Европы. И хотя мы считаем, что "НОВАТЭК" уже рассматривает ряд запасных вариантов, доступность японской промышленности может заметно повлиять на своевременный запуск всего проекта", - пишет аналитик Рональд Смит.

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