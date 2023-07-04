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04 июля 2023 года 10:01

Доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов во вторник - ПСБ

Кривая доходности рублевых гособлигаций может сместиться вверх еще на несколько базисных пунктов на торгах во вторник перед недельными аукционами Минфина РФ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Минфин РФ планирует в III квартале разместить ОФЗ на 1 трлн руб., что превышает фактические заимствования во II квартале (836 млрд руб.) и в I квартале (738 млрд руб.). Полагаем, что большой объем заимствований вместе с ожиданиями повышения ключевой ставки Банка России продолжат оказывать давление на цены ОФЗ. В этом квартале предстоит погашение классического выпуска ОФЗ-ПД 26215 на 250 млрд руб. и инфляционного ОФЗ-ИН 52001 на 150 млрд руб. Часть средств от погашения ОФЗ может быть реинвестирована в новые бумаги. При этом спрос, скорее всего, будет сконцентрирован во флоатерах и инфляционных инструментах. Реинвестирование в сегмент ОФЗ с фиксированной ставкой купона может оказаться меньше планового объема погашения ОФЗ-ПД 26215, - указывает эксперт. - Во вторник перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на несколько базисных пунктов. Для 10-летних ОФЗ-ПД 26221 на текущей неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8-11,0% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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