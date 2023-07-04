Курс рубля, вероятно, вернется в диапазон 86-88 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно снижение волатильности на валютном рынке во вторник на фоне выходного дня в США (День независимости) с ориентиром на укрепление национальной валюты ввиду сохраняющейся перепроданности рубля, актуально возвращение курса пары доллар/рубль в диапазон 86-88 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.