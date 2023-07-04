Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам укороченной торговой сессии в понедельник при низкой активности торгов перед выходным днем. Во вторник биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости). Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов с 46,9 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.

Публикация индекса деловой активности в сфере услуг США запланирована на четверг, данных о безработице в стране - на пятницу. Кроме того, в эту среду будет обнародован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики во вторник, участники рынка оценивают различные статданные и решение ЦБ Австралии оставить на прежнем уровне ключевую процентную ставку. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:32 МСК поднялся на 0,4%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов почти на 1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опускается на 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,45%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых полагало, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics. Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.

В свою очередь нефть умеренно дорожает утром во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $75,07 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 1%, до $74,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,57%, до $70,19 за баррель. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,2%, до $69,79 за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с. Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Изначально нефть отреагировала на эти новости умеренным позитивом, однако этого оказалось недостаточно для существенного ралли. Негативным фактором для рынка стала новость о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее. Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны упал в этом месяце до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Ранее сообщалось о снижении до 43,6 пункта. Итоговый результат указывает на самое резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 июля снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,644 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,992 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,002% и составил 109,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 июля) прибавил 0,07%, поднявшись до 867,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,55%), "АФК Система-1Р-09" (+0,24%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,54%), "РЖД-001P-05R" (-0,43%) и "Транснефть-001P-08" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-09 на уровне 14% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,9% годовых, купоны ежемесячные. Размещение займа общим объемом до 300 млн рублей начнется 4 июля. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля - в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение июля (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей). По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона), в результате дюрация составит около 3 лет.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) 6 июля планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов), а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов.

ООО "ДиректЛизинг" планирует 6 июля начать размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-16-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат всех купонов (с 1-го по 16-й) будет погашено по 6,25% от номинальной стоимости бумаг. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "ДиректЛизинга" серии 002Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 15-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,34% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.