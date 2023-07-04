.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Минфин выступил с инициативой урезать 10% незащищенных трат
Минфин РФ выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня, рассказали "Ведомостям" два близких к...
 
Банки предлагают купить сниженную ставку по ипотеке
На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье, рассказали "Известиям" в ЦБ. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации или же снизить проценты по ипотеке на...
 
Дольщики опять смогут требовать от застройщиков компенсации за брак
Дольщики опять могут требовать от застройщиков компенсации, если в новой квартире плохо поклеены обои, отваливается плитка со стен или дует из окон. С июля прекратилось действие временного порядка приемки квартир и моратория на взыскание с...
 
04 июля 2023 года 09:46

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам укороченной торговой сессии в понедельник при низкой активности торгов перед выходным днем. Во вторник биржи США закрыты в связи с праздником (День независимости). Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов с 46,9 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.

Публикация индекса деловой активности в сфере услуг США запланирована на четверг, данных о безработице в стране - на пятницу. Кроме того, в эту среду будет обнародован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики во вторник, участники рынка оценивают различные статданные и решение ЦБ Австралии оставить на прежнем уровне ключевую процентную ставку. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:32 МСК поднялся на 0,4%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов почти на 1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опускается на 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,45%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых полагало, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics. Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.

В свою очередь нефть умеренно дорожает утром во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $75,07 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 1%, до $74,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,57%, до $70,19 за баррель. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,2%, до $69,79 за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с. Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Изначально нефть отреагировала на эти новости умеренным позитивом, однако этого оказалось недостаточно для существенного ралли. Негативным фактором для рынка стала новость о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее. Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны упал в этом месяце до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Ранее сообщалось о снижении до 43,6 пункта. Итоговый результат указывает на самое резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 июля снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,644 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,992 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,002% и составил 109,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 июля) прибавил 0,07%, поднявшись до 867,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,55%), "АФК Система-1Р-09" (+0,24%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,54%), "РЖД-001P-05R" (-0,43%) и "Транснефть-001P-08" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-09 на уровне 14% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,9% годовых, купоны ежемесячные. Размещение займа общим объемом до 300 млн рублей начнется 4 июля. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля - в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение июля (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей). По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона), в результате дюрация составит около 3 лет.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) 6 июля планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов), а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов.

ООО "ДиректЛизинг" планирует 6 июля начать размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-16-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат всех купонов (с 1-го по 16-й) будет погашено по 6,25% от номинальной стоимости бумаг. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "ДиректЛизинга" серии 002Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 15-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,34% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 июля 2023 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник превысил 2800п по индексу Мосбиржи во главе с ВТБ и ЛУКОЙЛом
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ завершил торги во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, индекс Мосбиржи смог превысить рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами ВТБ и "ЛУКОЙЛа", причем замедление ослабления рубля поддержало и индекс РТС.    читать дальше
.
04 июля 2023 года 19:35
Рубль по итогам вторника отыграл часть дневных потерь к доллару и евро после того, как обновил минимумы с конца марта 2022г в парах с ними
Москва. 4 июля. Доллар США и евро сократили темпы роста на Московской бирже по итогам вторника, ранее в ходе торгов они поднимались к отметкам конца марта прошлого года. Рубль отыграл значительную часть потерь и лишь умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
04 июля 2023 года 18:49
"БКС МИ" понизил целевую цену Н-акций CTG Duty Free до HKD170
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену Н-акций China Tourism Group Duty Free Corporation (CTG Duty Free) до HKD170, что соответствует потенциалу роста на 54% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Давление на дневную...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 18:22
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 во 2П23 - "КИТ Финанс Брокер"
Рубль, скорее всего, в целом будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 во втором полугодии текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Как и в первом полугодии, определяющим фактором в образовании курса национальной валюты видим влияние сальдо СТО. Существенное...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 18:03
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены GDR Globaltrans
ои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эксперты Елена Сахнова, Андрей Карагодин и Лидия Михайлова считают, что катализаторами роста котировок бумаг эмитента могут стать: - сильная...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 17:41
Существуют технические риски локального ослабления рубля до 92 руб./$1 - ПСБ
Существуют технические риски локального ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровня 92 руб./$1, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Ослабление рубля, сохраняющееся с середины прошлой недели, вызвано ростом спроса на валюту среди крупных...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 17:16
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Yum China
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Yum China Holdings Inc., оператора ресторанов быстрого питания Taco Bell, KFC и Pizza Hut на территории Китая, с прогнозной стоимостью на уровне $69, 6 за штуку, что предполагает P/E 25x 2024e (не GAAP) и EV/EBITDA 14x...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 16:48
"Мои Инвестиции" пока сохраняют негативную оценку перспектив курса рубля
"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив курса рубля по отношению к доллару США, оценка на конец года составляет 87-95 руб./$1 с очень высокой неопределенностью, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Родиона Латыпова, Елены Ахмедовой и Егора Постолита. "Рубль близок к...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 16:12
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95-99 руб./EUR1 в ближайшую неделю - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон валютной пары евро/рубль на ближайшую неделю составляет 95-99 руб./EUR1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Курс рубля на торгах 4 июля падает ко всем мировым резервным валютам. Несмотря на то что пара EUR/RUB отстает по темпам роста от...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 15:47
Котировки акций Магнита могут вырасти до 7065 руб. - SberCIB
Котировки акций "Магнита" могут вырасти до 7065 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research . "Предложение о выкупе акций и возобновление публикации финансовых результатов значительно повысили...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 15:40
Рубль днем обновил минимумы с конца марта 2022 года к основным валютам под влиянием нескольких факторов
Москва. 4 июля. Доллар США, евро и юань уверенно растут на Московской бирже днем во вторник; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, растерял весь коррекционный рост, продемонстрированный накануне.    читать дальше
.
04 июля 2023 года 15:25
Факторов для устойчивого укрепления рубля пока нет - БКС Экспресс
Факторов для устойчивого и продолжительного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в настоящее время нет, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль после позитивного старта перешел к активному ослаблению на торгах во вторник. Доллар впервые с марта 2022 года приблизился...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 15:04
Акции Baidu интересны для покупки на текущих уровнях - Freedom Finance Global
Акции Baidu Inc. интересны для покупки на текущих уровнях, полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. "Baidu представила сильный отчет за I квартал 2023 года, превзойдя ожидания рынка. Компания является прямым бенефициаром восстановления индустрии интернет-рекламы, - пишет...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 15500 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 15500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 14560 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, акции...    читать дальше
.
04 июля 2023 года 14:20
Вероятно повышение ставки ЦБР до 8,5-9,0% к концу текущего года - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5-9,0% к концу текущего года, говорится в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на II полугодие 2023 года. "Банк России прогнозирует дальнейшее ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы, но ждет годовую инфляцию по итогам 2023 года на уровне 4,5-6,5%, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.