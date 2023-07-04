Финансовые результаты NIO за 2К23 могут оказаться достаточно слабыми - Freedom Finance Global

Финансовые результаты китайского автопроизводителя NIO за второй квартал 2023 года могут оказаться достаточно слабыми, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

"NIO 1 июля представил операционные результата за второй квартал 2023 года. Несмотря на эффект низкой базы того же периода 2022 года, когда в связи с противоэпидемическими мерами в КНР была приостановлена работа многих сборочных площадок, поставки ее продукции с апреля по июнь сократились на 6,1% г/г, составив 23,5 тыс. единиц. В поквартальном выражении показатель упал на 24,2%. Небольшим позитивным фактором стало повышение объемов реализации на 3,1% г/г в июне. Собственный прогноз эмитента предполагал объем продаж за апрель-июнь в диапазоне 23-25 тыс. единиц. В то же время июньские поставки ее электромобилей превысили 10 тыс., и это дает основание надеяться, что в 3К этот результат продолжит улучшаться, тем более что автопроизводитель несколько недель назад снизил отпускные цены, - указывает эксперт. - Учитывая негативную динамику операционных показателей NIO, можно предположить, что ее финансовые результаты окажутся достаточно слабыми. Валовая маржинальность компании, вероятно, останется под давлением и во втором полугодии. В собственный прогноз NIO на второй квартал выручка заложена в пределах $1,27-1,36 млрд при консенсусе FactSet у нижней границы указанного диапазона".

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