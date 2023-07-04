"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kroger

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций американской сети супермаркетов Kroger Co. с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку, говорится в обзоре аналитиков.

Эксперт считают, что перспективы компании связаны с доступными товарами собственных марок, сильной клиентской аналитикой, растущим ассортиментом свежих продуктов, а также удобством онлайн-заказов и доставки через автоокно.

"Сеть Kroger насчитывает 2700 розничных супермаркетов, в компании трудятся 325 тысяч человек. Эмитент лидирует в области применения аналитики больших данных для объявления прибыльных промоакций и принятия решений по мерчендайзингу. В рамках телеконференции по итогам 1К23 CEO Родни МакМаллен отметил, что покупатели ищут способы сэкономить на скидках по программам лояльности, спецтоварах недели, продуктах собственной марки Kroger, купонах и баллах на заправку автомобилей. Также компания оказывает давление на поставщиков для проведения промоакций", - указывают аналитики в комментарии.

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